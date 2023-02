Bolivia: indagata per presunto riciclaggio figlia dell'ex presidente Anez (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Indagate pure, non ho nulla da nascondere. Non sono corrotta né narcotrafficante", ha scritto Ribera in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "La narco dittatura di Luis Arce mi vuol mettere a tacere, mi perseguita per aver denunciato a livello internazionale le vessazioni che commette contro i prigionieri politici e per aver difeso i diritti umani nel nostro Paese", ha aggiunto. In rete è comparsa anche la protesta della stessa Anez: "La persecuzione politica, finanziaria e giudiziaria è contro di me. La loro vendetta è nei miei confronti. Luis Arce, Ivan Lima (ministro della Giustizia) ed Evo Morales (ex presidente) sono più vigliacchi che mai, denunciando mia figlia per il fatto che difende la madre", ha scritto. (segue) (Brb)