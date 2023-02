Bolivia: indagata per presunto riciclaggio figlia dell'ex presidente Anez (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anez, sino ad allora vice presidente seconda del Senato, rivendicava il diritto a diventare capo dello Stato, in assenza di altre cariche a lei superiori. La nomina è avvenuta nonostante Camera e Senato non abbiano raggiunto il quorum necessario ad avviare la seduta, a causa dell’assenza dei parlamentari del governativo Movimento al socialismo (Mas), che disponeva della maggioranza dei seggi. Condannati a dieci anni in contumacia anche l’allora comandante in capo delle Forze Armate, Williams Kaliman, e il comandante in capo della Polizia, Yuri Calderon. L’esercito e la polizia, secondo l’accusa, avrebbero impedito la partecipazione dei legislatori alla seduta del 12 novembre. (Brb)