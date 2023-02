Turismo: Faita-Federcamping, +10 per cento per settore campeggi in estate 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il potenziale c'è tutto – ha proseguito Granzotto –, ma permangono ostacoli sorti durante e dopo la pandemia, primo fra tutti la difficoltà di reperire personale professionale, 'dirottato' dal Covid verso altri settori durante i lockdown. Il tema del lavoro e della formazione dei nostri collaboratori sarà un elemento centrale per non sprecare questa occasione di crescita". "Per i campeggi del Trentino i risultati del 2022 sono stati eccellenti – ha aggiunto Fabio Poletti, presidente di Faita-Federcamping Trentino. “La prospettiva di ulteriore crescita per i 2023 è confermata nell'ordine del 10 per cento. Sul tappeto rimangono alcuni problemi soprattutto di adeguamento del gap tra le diverse strutture che operano nel contesto montano e dei laghi", ha concluso. Per Roberto Failoni, assessore al Turismo della Provincia di Trento, "il turismo all'aria aperta è un settore trainante per il nostro territorio e ne fa fede il sostegno garantito alle strutture trentine dai bandi di qualità promossi dalla Provincia". (Com)