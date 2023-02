Speciale energia: Bosnia, costo energia, Commissione Ue concede 70 milioni di euro a sostegno categorie vulnerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha firmato l'accordo sul finanziamento del pacchetto di sostegno energetico alla Bosnia Erzegovina, del valore di 70 milioni di euro, per far fronte alle conseguenze delle perturbazioni del mercato energetico causate dalla guerra in Ucraina. Lo ha annunciato la delegazione dell'Ue a Sarajevo, ripresa dall'agenzia di stampa "Fena". Attraverso questo finanziamento sarà fornita assistenza alle famiglie più vulnerabili del Paese balcanico per far fronte all'aumento dei prezzi e sostenere la transizione energetica. Il pagamento della prima parte dell'aiuto di 63 milioni di euro sarà condizionato dalla valutazione positiva della Commissione europea sull'attuazione delle misure relative alla transizione energetica del Paese, adottate dal Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina nel dicembre dello scorso anno. "La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha portato a un aumento significativo dei prezzi per le famiglie, comprese le bollette energetiche. L'Ue è un fedele amico e partner della Bosnia Erzegovina e il pacchetto di sostegno energetico è concepito per aiutare il Paese ad affrontare le sfide attuali. Le famiglie più vulnerabili riceveranno più di due terzi di tutti i fondi assegnati alla Bosnia Erzegovina. Il resto andrà a migliorare l'efficienza energetica nelle famiglie e nel settore privato, che rappresenta un investimento per il futuro e porta ulteriori risparmi", ha dichiarato l'ambasciatore dell'Ue in Bosnia Erzegovina, Johann Sattler. (Seb)