Speciale energia: Fitto su direttiva efficientamento Ue, lavoreremo su tutela patrimonio immobiliare

- Il governo lavorerà per tutelare il patrimonio immobiliare italiano. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, a margine dell’evento “La direttiva Ue sull’efficienza energetica delle case e le politiche sull’immobiliare allargato in Italia”. “In questa direttiva ci sono degli aspetti che non riguardano direttamente i proprietari delle case ma il governo”, ha detto Fitto. “In questa direzione, fra le scelte di programmazione che il governo metterà in campo, anche nella ridefinizione degli incentivi, l’efficientamento energetico sarà una delle priorità”, ha detto Fitto. (Res)