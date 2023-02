Speciale energia: Fitto, direttiva Ue per efficientamento immobili “dialogherà” con RepowerEu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttiva dell’Unione europea per la decarbonizzazione degli immobili terrà conto delle “peculiarità” dei singoli Paesi e dovrà dialogare con il RepowerEu. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, durante il dibattito sulla direttiva Ue relativa all’efficienza energetica delle case, tenuto presso Esperienza Europa, a Roma. “Ogni Paese ha le sue specificità, e uno Stato come l’Italia non può affrontare il problema dell’efficientamento energetico degli immobili al pari di altri Stati”, ha dichiarato Fitto, secondo cui scenari come la guerra in Ucraina e la pandemia di Covid-19 costituiscono “un condizionamento importante ed oggettivo” nel tema dell’efficientamento energetico. “L’invasione russa ha rappresentato un cambio di paradigma sostanziale sia rispetto alle tempistiche che alle priorità in campo energetico”, ha aggiunto, notando come sia importante considerare anche i rincari sulle materie prime parlando di transizione. “Il tema dell’energia è fondamentale” e il fattore tempo “non può rimanere immutato rispetto allo scenario in cui ci troviamo”, ha aggiunto il ministro per gli Affari europei, sottolineando che la direttiva e il RepowerEu dovranno “dialogare e tenere conto dei diversi aspetti”. (Res)