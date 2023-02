Speciale energia: Benassi, Stati Ue potranno stabilire loro strategia per decarbonizzazione edifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttiva quadro dell’Unione europea per l’efficientamento energetico degli immobili “conferisce agli Stati membri la facoltà di stabilire una strategia per la decarbonizzazione degli edifici”. Lo ha dichiarato il rappresentante permanente dell’Italia presso l’Unione europea, l’ambasciatore Piero Benassi, durante il dibattito sulla direttiva Ue relativa all’efficienza energetica delle case tenuto presso Esperienza Europa, a Roma. L’attuale direttiva, ha spiegato Benassi, è la revisione di un altro atto del 2010, che lo adegua agli attuali obiettivi dell’Unione sulla decarbonizzazione. Gli edifici contribuiscono infatti al “40 per cento dell’energia consumata e al 30 per cento delle emissioni”, ha aggiunto. Gli obiettivi sull’efficientamento energetico degli edifici devono essere perseguiti “in modo realistico e sostenibile. Ambizione e pragmatismo devono andare di pari passo, approccio che l’Italia terrà nella prosecuzione dell’iter relativo al provvedimento”, ha aggiunto l’ambasciatore, precisando che la direttiva intende contribuire all'obiettivo di decarbonizzazione nazionale entro il 2050. “Gli Stati membri dell’Unione europea potranno stabilire alcuni requisiti per esentare certe tipologie di immobili dall’efficientamento”, ha spiegato Benassi, facendo riferimento in particolare alle strutture dedicate alla difesa e ai palazzi con un elevato valore storico e culturale. (Res)