Speciale energia: Pichetto Fratin, direttiva per efficientamento edifici “va adattata al contesto italiano”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttiva quadro dell’Unione europea per l’efficientamento energetico degli edifici “va sicuramente emendata per adattarla al contesto italiano, che è diverso e speciale rispetto a quello europeo”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, durante il dibattito sulla direttiva Ue relativa all’efficienza energetica delle case tenuto presso Esperienza Europa, a Roma. “La visione dell’immobiliare allargato che ricomprenda tutti gli aspetti socioeconomici legati direttamente e indirettamente al mondo della casa e del costruire è la più adatta a leggere le problematiche che stiamo affrontando in materia energetica. La direttiva sulla ‘green house’ va sicuramente emendata per adattarla al contesto italiano, che è diverso e speciale rispetto a quello europeo”, ha dichiarato Pichetto Fratin. L’efficientamento energetico degli edifici già esistenti dovrà avvenire entro il 2050, anno in cui è prevista la decarbonizzazione dell’economia nazionale, ha spiegato il ministro, precisando che i requisiti di sostenibilità andranno applicati anche alle infrastrutture di nuova costruzione. “Deve essere sfruttata la spinta all’innovazione tecnologica. Il governo ha chiare le esigenze del Paese e le difenderà senza arretramenti, non imponendo lavori onerosi ai privati. Il nostro Paese è antico, prezioso e fragile, e dobbiamo conservarlo al meglio per le future generazioni”, ha concluso. (Res)