Speciale energia: Morelli, efficientamento in Ue sia perseguito con “buonsenso”

- Il percorso dell’efficientamento energetico da intraprendere in Europa “deve essere quello del buonsenso, sia per quanto riguarda l’immobiliare che relativamente ai motori”. Lo ha dichiarato il sottosegretario della presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, durante il dibattito sulla direttiva Ue relativa all’efficienza energetica delle case, tenuto presso Esperienza Europa, a Roma. “Essere proprietari di una prima casa in Italia ha un significato, è un aspetto peculiare della nostra cultura che ha profonde radici”, ha dichiarato Morelli, chiarendo che le scelte che stanno arrivando dall’Europa “rischiano di essere punitive”. “Non siamo contrari ad un percorso di miglioramento dell’efficienza energetica, ma deve essere un percorso che premi il nostro parco immobiliare”, ha aggiunto il sottosegretario. (Res)