Speciale energia: Serbia-Ungheria, ministra Energia Djedovic riceve ministro Esteri Szijjarto, focus su diversificazione fonti

- La ministra dell'Energia serba, Dubravka Djedovic, ha incontrato a Belgrado il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Fonet", Djedovic ha affermato che Belgrado e Budapest hanno raggiunto una "cooperazione strategica" nel campo dell'energia e che l'obiettivo è "diversificare la fonte delle forniture energetiche" e "aumentare il flusso di gas dall'Azerbaigian, in collaborazione con l'Ungheria". La ministra serba ha quindi annunciato che i due Paesi sono impegnati a rafforzare la cooperazione in "diversi settori" dell'energia. "Ci sentiamo più sicuri quest'inverno per quanto riguarda l'approvvigionamento di gas. Questo è importante, perché non sappiamo quanto durerà la crisi energetica", ha affermato Djedovic. Szijjarto ha sottolineato che la cooperazione nel campo dell'energia atomica è "uno dei punti" del miglioramento della cooperazione energetica con la Serbia. (Seb)