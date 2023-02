Sanremo: Zangrillo, fiducia nei giovani, Blanco sia esempio positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in una nota commenta l'esibizione di ieri sera a Sanremo del cantante Blanco. “Credo nei giovani, e come ministro per la Pubblica amministrazione guardo a loro con fiducia e attenzione, la vera risorsa su cui dobbiamo puntare per dare un rinnovato impulso al nostro Paese", si legge. "Personaggi pubblici, che con la loro arte sono seguiti da migliaia di ragazzi, hanno una grande responsabilità, debbono essere un esempio da prendere a modello, da imitare. Per questo motivo, ieri sera al Festival di Sanremo, Blanco non ha compiuto soltanto un gesto irrispettoso nei confronti di tutti coloro che lavorano nel e per il Festival, ma si è reso protagonista di un messaggio profondamente sbagliato utilizzando i canali della tv pubblica, in prima serata, davanti a milioni di spettatori”, ammonisce il ministro. “Sfogare la propria rabbia con la devastazione è un’immagine violenta che non può essere accettata, e ancora più grave è stato il goffo tentativo di giustificare il suo gesto come un divertimento. Sono convinto - conclude Zangrillo - che Blanco abbia capito in realtà la differenza tra rabbia e divertimento e le sue scuse sono il modo giusto per continuare ad essere per i giovani un punto di riferimento positivo”.(Com)