Università: Montaruli, su riforma Afam in cinque anni compensare un quarto di secolo

- "Questo governo vuole provare, in meno di cinque anni, a compensare un quarto di secolo di una riforma mai attuata fino in fondo, con le conseguenze che ne sono derivate. Prendiamo l'impegno di sostenere il mondo delle Afam, che rappresenta un patrimonio che non può essere ignorato in una nazione, come l'Italia, dove arte e musica sono protagoniste". Lo ha detto Augusta Montaruli, sottosegretario al ministero dell'Università e della ricerca intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Accademia di belle arti dell'Aquila. "Sappiamo, vediamo, tocchiamo con mano, il potenziale del mondo Afam e della vostra Accademia - ha aggiunto il sottosegretario - e quanto possiate contare nel panorama nazionale e internazionale. Lo dimostra, nonostante tutto, l'attrativita' verso gli studenti dall'estero. I numeri relativi agli studenti e ai nuovi iscritti a questa Accademia sono in linea con quelli che avevate prima del sisma. E' motivo di orgoglio - ha concluso Montaruli - ma anche la certificazione di quanto può fare un'accademia di belle arti e quanto serva sostenerle". (Rin)