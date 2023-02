© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Io vado a votare alle 11 per la pace. Così Luca Bergamo, candidato Demos alla Regione Lazio ed ex vicesindaco di Roma, accoglie l'appello lanciato dal deputato Paolo Ciani, segretario di Demos, che chiede di andare a votare alle 11 per ricordare l'articolo 11 della Costituzione contro la guerra.(Com)