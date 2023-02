Portogallo: Commissione Ue eroga seconda tranche Pnrr da 1,8 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha erogato il secondo pagamento di 1,8 miliardi di euro al Portogallo nell'ambito dello Strumento di ripresa e resilienza (Rrf). Il pagamento è stato reso possibile dal rispetto da parte del Portogallo delle 20 tappe e degli obiettivi previsti per la seconda tranche si compone di 1,7 miliardi di euro di sovvenzioni e 109 milioni di euro di prestiti, esclusi i prefinanziamenti. L'applicazione comprende riforme nei settori della gestione degli ospedali pubblici e della transizione digitale nel settore pubblico e privato. Diverse pietre miliari e obiettivi riguardano anche importanti investimenti in sanità, protezione sociale, silvicoltura, gestione delle acque, innovazione, mobilità sostenibile, competenze informatiche, cultura, finanza pubblica e pubblica amministrazione. Il piano complessivo di ripresa e resilienza per il Portogallo sarà finanziato con 15,5 miliardi di euro di sovvenzioni e 2,7 miliardi di euro di prestiti. (Beb)