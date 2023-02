Veneto: the European house Ambrosetti entra come socio co-fondatore in Fondazione Venezia capitale mondiale sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- The European house - Ambrosetti entra come socio co-fondatore a far parte della Fondazione Venezia capitale mondiale della sostenibilità (Fvcsm)/Venice sustainability foundation. Il nuovo socio – si legge in una nota – avrà il ruolo fondamentale di supportare la Fondazione nello sviluppo di studi, report, attività di monitoraggio e analisi, nonché nella definizione, insieme alle imprese, di progettualità relative agli ambiti tematici Idrogeno, transizione energetica, Città campus, Turismo sostenibile, innovazione - Venice sustainability accelerator, nonché nell'organizzazione della Biennale della sostenibilità". "Siamo orgogliosi che, con la sua adesione, il primo think tank privato italiano, tra i più rispettati e indipendenti istituti di ricerca strategica e consulenza a livello globale, possa fornire a noi e a Venezia esperienze, specializzazioni e competenze per promuovere quel dialogo con gli attori del territorio, imprenditoriali e non, che ci garantirà di tracciare un percorso di crescita sostenibile per la città", ha commentato Renato Brunetta, presidenze della Fondazione Venezia capitale mondiale della sostenibilità. (Rev)