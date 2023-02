Carburanti: Salvini, nuovo taglio accise se benzina sale sopra i 2 euro al litro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caso la benzina torni a essere sopra i due euro al litro, il governo interverrà con un nuovo taglio delle accise analogo a quello avvenuto nella primavera del 2022. Lo ha assicurato il il ministro dei trasporti Matteo Salvini a margine della sua visita, oggi, ai cantieri di san Babila per la linea milanese della metro 4, insieme al sindaco Giuseppe Sala. "Contiamo che la benzina non torni sopra i due euro - ha spiegato -, l'accordo è che, qualora per situazioni internazionali e problemi non dipendenti dall'Italia, si arrivasse a quell'aumento, il governo interverrà con un blocco come è stato già fatto l'anno scorso". (Rem)