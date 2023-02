Energia: Pichetto Fratin, fonti rinnovabili necessarie per attuare decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle fonti rinnovabili “siamo a un punto di svolta per attuare la decarbonizzazione, che si rende necessaria dinanzi ai cambiamenti climatici”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in occasione dell’evento “Il Piano 2030 del settore elettrico: le opportunità per la filiera italiana”, organizzato da Elettricità Futura, Enel Foundation e Althesys. “Le rinnovabili sono il veicolo principale per raggiungere gli obiettivi 2030”, ha aggiunto Pichetto, sottolineando che esiste un parco di progetti e investimenti importantissimo che attende il via libera dal sistema delle autorizzazioni. (Rin)