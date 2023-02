Uruguay-Grecia: ministro Esteri Dendias ricevuto dalla vicepresidente Argimon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante greco ha visitato il Brasile il 6 febbraio scorso, dove ha stipulato accordi di cooperazione con l’omologo, Mauro Vieira. Le parti hanno firmato un protocollo d'intesa per agevolare lo scambio di informazioni nei settori dell'ecoturismo, del turismo culturale e gastronomico, oltre che un accordo nel settore dei servizi aerei. Nella stessa occasione, i rappresentanti dei governi hanno firmato l'accordo quadro di cooperazione per la difesa. Al riguardo, il ministro Vieira ha evidenziato che l'iniziativa "porterà ad un altro livello lo scambio di esperienze e l'interscambio economico-commerciale”. Dendias è atteso oggi in Argentina, terza tappa del tour che proseguirà nei prossimi giorni in Paraguay, Panama e Giamaica. (Gra)