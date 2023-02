Tatarella: Sangiuliano, aveva concepito destra di governo, oggi punto di approdo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "La mia conoscenza personale con Tatarella risale agli anni '80", ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel suo intervento al convegno "Pinuccio Tatarella, padre della destra di governo e precursore del centrodestra" in corso alla sala Zuccari di palazzo Giustiani. Il fatto che Tatarella "sia il convitato di pietra di tanti discorsi ci dà la cifra di questo personaggio", infatti, "se una persona sopravvive alla dimenticanza, vuol dire che ha prodotto qualcosa di importante", ha spiegato. Tatarella "riteneva che la politica era realizzazione pragmatica di quanto elaborato nel mondo delle idee" per diventare solo in seguito "qualcosa di fattuale", ha aggiunto il ministro della Cultura. Il padre della destra di governo "ha sempre orientato la sua attività politica a un momento culturale: ecco perché ha fondato tantissimi giornali". E ancora, "Tatarella riteneva che la destra era soprattutto luogo valoriale: senso della storia, identità e comunità. E' questa la triade che condensa la visione di destra che aveva Tatarella", ha osservato Sangiuliano per poi concludere: "La destra che va al governo è qualcosa di già concepito nella sua mente, quello di oggi è un punto di approdo". (Rin)