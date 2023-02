© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le squadre Usar (Urban search and rescue) dei vigili del fuoco italiani hanno individuato un ragazzo in vita sotto il solaio in cemento di una palazzina crollata ad Antiochia, nella provincia di Hatay, la più meridionale della Turchia, dove sono stati inviati dopo il violento terremoto di due giorni fa. Sono in corso le complesse operazioni di estricazione.(Rin)