Lombardia: disturbi della nutrizione in aumento fino al 300 per cento, da Regione 5,6 milioni per contrastarli

Anoressia, bulimia e alimentazione incontrollata: combattere i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) con un approccio nuovo, favorendo l'accessibilità ai servizi dedicati all'intercettazione e cura dei disturbi, secondo una visione che tenga conto dei diversi contesti. È l'obiettivo di Regione Lombardia che ha impegnato nella lotta a questa complessa patologia 5,6 milioni di euro tra fondi regionali e ministeriali. Si sta osservando negli anni una crescente incidenza delle più diverse forme di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (anoressia, bulimia, binge eating disorder/BED); un dato aggravato ancor più dalla pandemia che ha determinato, tra gli adolescenti della Lombardia di età compresa tra 6 e 16 anni, una crescita del fenomeno - rispetto al periodo pre pandemia - che oscilla da oltre il 50 per cento a quasi il 300 per cento, a seconda della fascia di età.