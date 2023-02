Lombardia: disturbi della nutrizione in aumento fino al 300 per cento, da Regione 5,6 milioni per contrastarli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In pratica - commenta l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso - abbiamo reso operativo il 'Piano biennale regionale' di attività per il contrasto dei disturbi della nutrizione e della alimentazione attraverso la trasmissione alle ATS delle linee di indirizzo per la stesura dei piani biennali locali". Le Agenzie di Tutela della Salute saranno pertanto tenute a programmare l'utilizzo dei fondi ministeriali e regionali, effettuare la mappatura della rete di servizi e di equipe dedicate alla prevenzione, diagnosi e cura dei DNA esistenti sul proprio territorio, concentrare le risorse sui servizi già operativi e valutare le nuove proposte progettuali avanzate dagli enti erogatori. Le Ats dovranno inoltre valorizzare e coinvolgere le realtà associazionistiche di settore (pazienti e familiari), in particolare, nei progetti di informazione e di sensibilizzazione alla popolazione. Le Agenzie di Tutela della Salute dovranno infine potenziare la rete dei servizi dedicati ai DNA sui singoli territori per evitare attese o ritardi, favorire la diagnosi precoce, realizzare interventi tempestivi. (Com)