Spagna-Angola: re Felipe, vertice d'affari "magnifica opportunità" per identificare settori collaborazione

- Il vertice d'affari tra la Spagna e l'Angola in corso a Luanda è una "magnifica opportunità" per identificare alcuni dei settori più importanti per la collaborazione tra i due Paesi. Lo ha detto il re di Spagna, Felipe VI, in un passaggio del suo intervento ricordando che l'Angola è sempre stata "importante" per la Spagna, tra i primi Paesi a riconoscere la sua indipendenza. Il sovrano ha espresso l'auspicio che dopo il viaggio di Stato la collaborazione bilaterale esistente si "consolidi", incoraggiando "le imprese spagnole a contribuire con le loro conoscenze, le loro capacità e la loro tecnologia a beneficio di tutti". Il re si è congratulato con l'Angola per avere "conti sani, inflazione in calo e bilancia dei pagamenti in equilibrio, oltre a riserve estere stabili". "L'Angola può e deve sfruttare questa opportunità per rilanciare la sua crescita e rafforzare il suo sviluppo economico e sociale", ha concluso il monarca. (Spm)