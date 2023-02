Energia: Pichetto Fratin, settimana prossima in Cdm approveremo decreto semplificazioni Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana prossima “approveremo in Consiglio dei ministri il decreto semplificazioni del Pnrr”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in occasione dell’evento “Il Piano 2030 del settore elettrico: le opportunità per la filiera italiana”, organizzato da Elettricità Futura, Enel Foundation e Althesys. Tra i contenuti, ha sottolineato Pichetto, una serie di passaggi per rendere più spedito il sistema autorizzatorio per le energie rinnovabili. (Rin)