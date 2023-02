Agricoltura: Manifesto per l'Italia, Cia-Agricoltori lancia piano con le "Agricolture al Centro" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dati Nomisma alla mano, c'è poi un'Italia agricola che si distingue in Europa per le attività connesse, come agriturismi, fattorie sociali e didattiche, agroenergie. Valgono 5,3 miliardi e incidono sulla produzione nazionale per oltre il 10% contro una media Ue di appena il 4 per cento. Pesa, invece, il gap cronico di servizi e infrastrutture tra città e aree interne, dove sale al 28% il rischio di esclusione sociale ed è maggiore l'incidenza di Neets (giovani che non hanno impiego, non studiano e non si formano): 22 per cento in Italia rispetto al 15 per cento della media comunitaria. L'agricoltura, essenziale per queste aree, paga per prima sia i ritardi infrastrutturali che quelli digitali, con la penisola ancora al 18mo posto in Ue, dietro anche a Slovenia, Lituania e Lettonia. Ma l'Italia dei campi è anche tra i Paesi più in corsa per il Green Deal: ha già avviato il percorso di riduzione dei fitofarmaci (-38 per cento), impiega per il 45 per cento i prodotti ammessi nel bio e può centrare il target del 25 per cento di superfici biologiche, con 2,2 milioni di ettari già convertiti e uno scarto da colmare di 900 mila ettari entro il 2030. Il Paese, che sconta fortemente gli effetti del conflitto con il caro-energia, sta progressivamente diversificando le sue fonti di approvvigionamento, riducendo l'import di gas dalla Russia dal 40 per cento del 2021 al 19 per cento del 2022, grazie pure alla quota del 20 per cento di rinnovabili, in cui conquistano posizioni biomasse e agrovoltaico. "Tra punti distintivi e punti critici, il report di Nomisma fotografa tutte le potenzialità del comparto -ha concluso il presidente Cia-. Ora dimostriamo insieme, con governo, organizzazioni produttive e cittadini, che possiamo costruire una nuova visione di Paese, capace di pensarsi davvero e, prima di tutto, a trazione agricola e agroalimentare". (Rin)