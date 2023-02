Turchia: Erdogan, bilancio vittime duplice sisma salito a 8.574 morti e 49mila feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio delle vittime delle due scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 che colpito il sud della Turchia è salito a 8.574 morti e 49.133 feriti. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando ai giornalisti al suo arrivo nella provincia di Kahramanmaras, epicentro di entrambi i sismi. “Abbiamo mobilitato tutte le nostre risorse a disposizione. Le persone terremotate possono soggiornare negli hotel convenzionati nelle città di Antalya, Alanya e Mersin”, ha dichiarato Erdogan. “I cittadini non devono preoccuparsi. Lo Stato non li lascerà da soli per le strade”, ha affermato il presidente turco. Erdogan ha inoltre invitato la popolazione e gli operatori dei media a non dare credito alle critiche mosse dal leader dell’opposizione Kemal Kilicdaroglu, presidente del Partito repubblicano (Chp), invitando tutto il Paese a restare unito di fronte a questa tragedia. “Non voglio che siano ammesse provocazioni (su questa tragedia), ad eccezione delle dichiarazioni rilasciate dall'Autorità turca per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad). Oggi è un momento di unità e solidarietà. Abbiamo mobilitato tutte le nostre risorse”, ha dichiarato Erdogan. Il presidente turco ha affermato di aver mandato al ministero delle Finanze di erogare, dopo la valutazione dei danni, 10.000 lire turche (494 euro) per ogni famiglia colpita dal sisma. (segue) (Res)