Turchia: Erdogan, bilancio vittime duplice sisma salito a 8.574 morti e 49mila feriti (2)

- In questi giorni, nelle aree più colpite diversi cittadini hanno contestato quella che hanno definito la lenta risposta dell’Afad. "Se c'è una persona responsabile di questa situazione, è Erdogan", ha affermato Kemal Kilicdaroglu in una nota. Il presidente turco ha annunciato ieri uno stato d'emergenza di tre mesi nelle dieci province più colpite dal terremoto che finirà poco prima delle elezioni del 14 maggio, quando il leader del partito Giustizia e sviluppo (Akp) tenterà la rielezione alla presidenza. I partiti di opposizione si sono riuniti in una unica piattaforma denominata “Tavola dei sei” che probabilmente candiderà Kilicdaroglu come sfidante alla presidenza. In un video pubblicato su Twitter, il leader dell’opposizione ha promesso di non incontrare il presidente "su nessuna piattaforma", accusando il governo di condurre "un lavoro di pubbliche relazioni" speculando sul terremoto. (segue) (Res)