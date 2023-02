Turchia: Erdogan, bilancio vittime duplice sisma salito a 8.574 morti e 49mila feriti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, un altro elemento che sta creando malcontento è l’impiego della tassa sui terremoti imposta dopo il grave sisma che colpì Izmit nel 1999, provocando 17.000 morti. I partiti di opposizione e lo stesso Kilicdaroglu hanno osservato che in questi anni il governo non ha mai spiegato pubblicamente le modalità di spesa degli 88 miliardi di lire raccolti fino ad oggi tramite l’imposta (4,35 miliardi di euro al cambio attuale) che avrebbero dovuto essere impiegati proprio per lo sviluppo di servizi di emergenza. “Il governo di Erdogan non si prepara a un terremoto da 20 anni", ha affermato il leader dell’opposizione su Twitter. (Res)