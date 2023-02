Russia-Usa: Mosca, consultazioni bilaterali su New Start "inopportuni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ritiene inopportuno tenere una sessione della commissione consultiva bilaterale con gli Stati Uniti sul trattato New Start. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri russo in una nota. "Finché Washington non deciderà di riconsiderare la linea ostile nei confronti della Russia e abbandonerà la politica di aumentare le minacce alla nostra sicurezza nazionale, qualsiasi 'passo verso' le questioni sollevate dagli Stati Uniti nel contesto dell'attuazione di New Start sarà ingiustificato, inopportuno e inappropriato", ha affermato il dicastero. Inoltre, secondo il ministero degli Esteri russo, le richieste degli Stati Uniti di riprendere le ispezioni nell'ambito di New Start sembrano particolarmente "ciniche", dato che il "regime di Kiev, con evidente assistenza (...) militare di Washington ha cercato di colpire obiettivi strategici della Russia". "Gli Stati Uniti hanno essenzialmente iniziato una guerra ibrida totale contro la Russia, che è irta del vero pericolo di uno scontro militare diretto tra due potenze nucleari", si legge nella nota. (Rum)