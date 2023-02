Trasporti: Sala, dati utilizzo M4 buoni, legati a livello passeggeri a Linate vicino a pre covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati di utilizzo della prima tratta della M4 sono molto buoni, meglio del previsto, con un traffico di seimila passeggeri al giorno e con in particolare molte persone che dall'aeroporto prendono la metropolitana fino a Dateo. Lo ha evidenziato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della sua visita, oggi, dei cantieri della M4 a San Babila, accompagnato dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Un elemento che può contribuire positivamente all'utilizzo della metro, ha spiegato il primo cittadino, è il livello di utilizzo dell'aeroporto di Linate, e i dati di Sea, società partecipata del Comune che lo gestisce, "segnano ormai dei livelli vicini al 2019", con "un -10 per cento rispetto al pre-covid" che "è un dato decisamente buono". "Finalmente Sea torna in condizioni reddituali soddisfacenti, quest'anno nelle casse del Comune abbiamo messo un dividendo significativo, è importante per le nostre casse", ha aggiunto Sala, che ha anche evidenziato che "bisogna che tutti insieme convinciamo i cittadini del fatto che usare i mezzi pubblici, compresa la metropolitana, non è rischioso". "Quando gli aeroporti torneranno a livelli pre-covid - ha infine dichiarato Salvini - ci sarà una ricaduta positiva anche sulla metro". (Rem)