Pakistan: operazione di sicurezza a Lakki Marwat, uccisi 12 “terroristi” del gruppo Ttp (2)

- L’operazione è stata effettuata a pochi giorni dall’attentato del 30 gennaio a Peshawar, in una moschea situata in un complesso della polizia, che ha provocato 101 vittime, per la maggior parte agenti. Secondo il primo rapporto di indagine si è trattato di un attacco suicida. L’attentato è stato rivendicato da Tehreek-i-Taliban Pakistan con un tweet del comandante Sarbakaf Mohmand, ma successivamente il portavoce Mohammad Khurasani ha dichiarato che il gruppo non colpisce moschee e altri luoghi religiosi. Secondo il quotidiano “Dawn” l’azione potrebbe essere stata un’iniziativa di una fazione locale. (segue) (Inn)