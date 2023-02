Agricoltura: Fini (Cia-Agricoltori), la politica si è finalmente accorta del ruolo strategico del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo anni di disinteresse, la politica si è finalmente accorta del ruolo strategico dell’agricoltura". Lo dichiara il presidente nazionale di Cia-Agricoltori italiani, Cristiano Fini, in occasione della nona Conferenza Economica in corso oggi e domani al Palazzo dei Congressi di Roma. "Ci è voluta una pandemia globale, una guerra e una crisi energetica per mettere tutti d’accordo sull’importanza del settore, che però ora merita interventi strutturali, risorse adeguate e tempi certi per fare davvero la differenza”. “Riportare le ‘Agricolture al Centro’, come recita lo slogan della nostra Conferenza - spiega Fini - vuol dire unire le forze e fare presto e bene”.(Rin)