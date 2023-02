Destra: La Russa, busto duce di mio padre, non lo butterò mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Il busto del duce me l'ha lasciato mio padre, non lo butterò mai". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo intervento al convegno "Pinuccio Tatarella, padre della destra di governo e precursore del centrodestra" in corso alla sala Zuccari di palazzo Giustiani. Nel caso, "terrei anche la statua di Mao Tse-tung", ha ironizzato. (Rin)