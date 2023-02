Sardegna: Mont'e Prama, in commissione le spese e le attività della Fondazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività di potenziamento della fruizione e promozione del "Sistema di valorizzazione integrata territoriale del Sinis - Terra di Mont'e Prama" svolta dalla Fondazione Mont'e Prama nelle annualità 2021-2022, sono state al centro della seduta congiunta delle commissione Cultura, presieduta da Sara Canu (Misto), e Attività produttive, presieduta da Piero Maieli (Psd’Az). I due parlamentini hanno sentito in audizione il presidente della Fondazione Mont’e Prama, Anthony Muroni, l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, l’assessore del Bilancio, Giuseppe Fasolino, e il direttore generale dell’assessorato della Pubblica istruzione, Renato Serra, che hanno illustrato, ognuno per la propria parte di competenza l’iter e le scelte fatte e i risultati raggiunti nell’ambito attività di potenziamento della fruizione e promozione del "Sistema di valorizzazione integrata territoriale del Sinis - Terra di Mont'e Prama" svolta dalla Fondazione Mont'e Prama nelle annualità 2021-2022, ma anche i prossimi progetti, che hanno ottenuto il finanziamento di 5 milioni di euro per il triennio 2023-2025 nella Finanziaria 2023-2025, appena approvata. Il presidente Muroni ha ripercorso le tappe della Fondazione Mont’ e Prama dalla costituzione, il primo luglio del 2021, fino al 31 gennaio 2022. Una relazione dettagliata che si è infine soffermata sull’expo Archeologika, che era stato oggetto di domande da parte dei commissari, alcuni dei quali avevano già fatto anche l’accesso agli atti per avere chiarimenti. (segue) (Rsc)