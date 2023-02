Sardegna: Mont'e Prama, in commissione le spese e le attività della Fondazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’expo Archeologika è destinato, ha spiegato, un milione di euro del budget complessivo di 2.8 milioni di euro, della convenzione stipulata tra l’assessorato del Turismo e la Fondazione per la realizzazione di progetti comuni. “Archeologika è un format di proprietà dell'assessorato regionale del Turismo, che lo ha realizzato per la prima volta nel novembre 2021, all'interno di una convenzione ex articolo 15 della legge 241/90 con la Camera di commercio di Cagliari e Oristano. L'evento, della durata di tre giorni, si svolse presso la Fiera campionaria di Cagliari e poté contare su un budget di un milione di euro, lo stesso messo a disposizione per l'edizione 2022. Il format venne concepito sul modello delle fiere di settore che da anni si svolgono già nella Penisola: stand espositivi messi a disposizione degli operatori, monitor e scenografie, aree immersive e momenti convegnisti. Nel 2022, con il programma che viene inserito dall'Assessorato nella convenzione con la Fondazione, il format viene confermato. Nello specifico, nel progetto del 31 gennaio 2022, come impostato in autonomia dall'assessorato regionale del Turismo, vengono individuate le seguenti aree di intervento: 1) progettazione (60.000 euro più Iva); 2) realizzazione e allestimenti (417.700 euro più Iva); 3) attività convegnistica (150.000 euro più Iva); 4) ufficio stampa e promozione (40.000 più Iva); 5) streaming degli eventi (20.000 euro più Iva); 6) organizzazione di workshop B2B (81.962 euro più Iva); 7) educational e press tour (50.000 euro più Iva). (segue) (Rsc)