Sardegna: Mont'e Prama, in commissione le spese e le attività della Fondazione (3)

- Si tratta di aree di intervento e di somme, appositamente indicate e definite dagli Uffici regionali non della Fondazione”, ha spiegato Muroni. Un progetto quello di Archeologika, ha spiegato l’assessore Chessa, che per la sua bontà ha ricevuto un cofinanziamento da parte del Ministero del Turismo di 500mila euro, pari al 50 per cento delle spese totali e che ha premiato anche la scelta di utilizzare materiali ecosostenibili. L’esponente dell’Esecutivo ha chiarito di aver dato un atto di indirizzo politico e aver definito il budget complessivo perché crede fortemente nel progetto e nella promozione di tutti i territori della Sardegna attraverso la valorizzazione del grande patrimonio culturale e archeologico dell’Isola. Per quanto riguarda il finanziamento di 5 milioni di euro l’assessore Chessa ha affermato di non essere stato proposto da lui e Muroni ha chiarito che la proposta è arrivata dal Centro di programmazione regionale e ha l’obiettivo di far conoscere i Giganti in Europa e in Cina. In particolare, ha spiegato il presidente della Fondazione, saranno esposti a Parigi, Londra, Amsterdam, Bruxelles, Praga e Barcellona. Nel 2024 dovrebbero invece essere esposti in Sardegna i guerrieri cinesi di XiAn e l’anno dopo i Giganti di Mont’e Prama dovrebbero andare in Cina per un’esposizione dedicata. “La manifestazione Archeologika 2022, ha spiegato Muroni, “pur essendo organizzata dalla Fondazione Mont'e Prama, come detto, non ha promosso esclusivamente il Parco archeologico naturale del Sinis ma ha ospitato 45 società di gestione di 63 siti archeologici, operanti in altrettanti Comuni sardi, ognuna con uno stand espositivo a essa dedicato. I momenti convegnistici sono stati 17 e hanno visto alternarsi 60 relatori e relatrici, mentre i visitatori stimati sono stati dodicimila, nell'arco dei tre giorni di manifestazione”. (segue) (Rsc)