Sardegna: Mont'e Prama, in commissione le spese e le attività della Fondazione (4)

- Non del tutto chiariti, per i consiglieri di minoranza, i dubbi su la proposta di spesa di 800mila euro avanzata dal progettista per il capitolo “progettazione e allestimenti”, che è stata respinta dalla Fondazione perché difforme dal budget destinato al capitolo e, quindi, riproposta dallo stesso progettista con la spesa corretta. Muroni si è detto contento di essere stato convocato per illustrare il grande lavoro fatto in appena un anno, che molti enti pubblici, ha detto, non avrebbero realizzato neanche in dieci anni. Ma allo stesso tempo si è detto dispiaciuto per come “la Fondazione viene rappresentata da certa stampa come se fosse non solo sul banco degli imputati ma davanti a un patibolo, al cospetto di giudici severi che hanno già emesso la loro sentenza”. E ha voluto ribadire che non rispondono al vero “le accuse che vengono rivolte a un ente che - allo stato - può contare su tutti i documenti di bilancio e di autorizzazione alla spesa approvati dal Consiglio di amministrazione entro i termini stabiliti da legge, tutti con parere positivo dei revisori dei conti nominati dal Ministero delle Finanze, dal Ministero della Cultura e della Regione Autonoma della Sardegna”. (segue) (Rsc)