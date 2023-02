Sardegna: Mont'e Prama, in commissione le spese e le attività della Fondazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo dei Progressisti, Francesco Agus, ha voluto sottolineare che lo spirito della riunione della Commissione non è di mettere sul banco degli imputati la Fondazione, ma di avere chiarimenti sulle sue attività, a fronte di un emendamento della Giunta, approvato in Finanziaria, che prevede un ulteriore finanziamento di 5 milioni di euro nel triennio. Una posizione condivisa anche dalla collega Desiré Manca (M5S) e dal collega Massimo Zedda (Progressisti), che hanno chiesto un’ulteriore seduta della commissione per poter approfondire alcuni aspetti degli incrementi di spesa che non sono stati chiariti. “Con la convocazione della Commissione abbiamo voluto mettere in pratica l’attività di verifica e controllo sulla spesa dei soldi pubblici che spetta a tutti i consiglieri regionali”, ha sottolineato Manca. “Dal punto di vista politico, comunque, - ha affermato Agus - noi continuiamo a considerare esorbitanti le cifre stanziate per la comunicazione e, in particolare, per l’evento Archeologika 2022”. “E’ stata una commissione utile per chiarire i dubbi che alcuni commissari avevano sollevato durante l’esame della Finanziaria”, ha affermato la presidente Sara Canu, evidenziando che “il presidente Muroni e gli assessori Chessa e Fasolino hanno fornito le delucidazioni richieste. E’ stato un momento di confronto importante su un progetto che ha l’obiettivo di fare conoscere a apprezzare il patrimonio culturale e archeologico della nostra terra. La commissione – ha continuato Canu - si riunirà nuovamente per proseguire la discussione iniziata oggi e approfondire, con tutti i commissari, gli elementi forniti dagli auditi”. (Rsc)