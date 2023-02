Algeria: a partire da marzo previsti aumenti stipendi dipendenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal mese di marzo è previsto un aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici dell’Algeria. Lo ha dichiarato la Direzione generale del bilancio, spiegando che gli aumenti entreranno in vigore con effetto retroattivo a partire da gennaio. Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune aveva annunciato per la fine del 2022 un aumento degli stipendi fino al 47 per cento nella pubblica amministrazione nel biennio 2023-2024. Il direttore dei Sistemi paghe presso la Direzione generale del Bilancio, alle dipendenze del ministero delle Finanze, Nacera Moussaoui, ha precisato che gli aumenti salariali decisi dal presidente interesseranno oltre 2,8 milioni di dipendenti pubblici e pensionati. Moussaoui ha aggiunto che una dotazione finanziaria stimata in 681 miliardi di dinari (4,9 miliardi di dollari) da distribuire in due fasi è stata assegnata a questo scopo. A questo proposito, Moussaoui ha specificato che una dotazione finanziaria stimata in oltre 56 miliardi di dinari (410 milioni di dollari) è stata assegnata per finanziare i previsti aumenti del sussidio di disoccupazione, che è passato da gennaio 2023 da 13 mila ( 95 dollari) a 15 mila dinari (110 dollari) al mese.(Ala)