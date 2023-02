Montenegro: presidente Djukanovic, non so ancora se mi candiderò alle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- presidente del Montenegro e leader del Partito democratico dei socialisti (Dps), Milo Djukanovic, ha detto di "non sapere" ancora se si candiderà alle prossime presidenziali. Djukanovic ha sottolineato che la sua coalizione sta discutendo sul nome da presentare alle elezioni previste per il 13 marzo nel Paese balcanico. "Il fatto che non abbiamo ancora annunciato il nome del candidato non significa che non stiamo lavorando molto per definirlo. Come rappresentanti di una politica seria guardiamo a tutti gli aspetti politici", ha sottolineato il leader del Dps. Djukanovic ha aggiunto che vorrebbe vedere alle elezioni tutti i candidati che pensano di avere qualcosa da offrire, compreso l'attuale premier Dritan Abazovic. "Vediamo quanto peso ha sul mercato politico montenegrino", ha sottolineato. Ci sono per ora tre candidati alla presidenza: il presidente del partito Nuova democrazia serba (Nsd) e uno dei leader del Fronte democratico (Df), Andrija Mandic, il leader del movimento Europa Ora (Pes), Milojko Spajic, e Dejan Vuksic del movimento Democratico cristiano (Dhp). Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 26 febbraio a mezzanotte. (Seb)