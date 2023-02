Veneto: consiglieri Lega-Lv, vicini ai lavoratori di Safilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo vicini sia ai lavoratori dello stabilimento bellunese che ai dipendenti degli stabilimenti di Santa Maria di Sala e Padova: a tutti loro va la nostra solidarietà in qualità di consiglieri regionali, per il difficile momento che stanno vivendo". Con queste parole, i consiglieri regionali di Lega – LV, Silvia Cestaro, Giovanni Puppato e Francesca Scatto hanno espresso la propria vicinanza ai lavoratori di Safilo che per oggi hanno indetto uno sciopero. I consiglieri hanno poi aggiunto: "Dopo il tavolo tecnico per capire come evitare tagli e chiusure aziendali, si cercherà di comprendere come affrontare il momento difficile. Si tratterebbe in ogni caso di un pesante colpo, l'ennesimo, al territorio veneto e alla nostra economia, pur trattandosi di aziende in salute. Siamo seriamente preoccupati per il futuro di tutti i lavoratori e seguiremo con particolare attenzione". (Rev)