Turchia-Siria: bandiere a mezz'asta a Berlino per vittime del terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le bandiere degli edifici pubblici di Berlino sono state issate oggi a mezz'asta, in segno di lutto e solidarietà per le vittime del terremoto che ha colpito la Turchia sud-occidentale e la Siria settentrionale. L'ambasciatore turco in Germania, Ahmet Basar Sen, ha espresso la propria gratitudine al governo e al popolo del Paese per la “immensa ondata di stretta e intensa solidarietà”. Allo stesso tempo, il diplomatico ha dichiarato che gli aiuti tedeschi per le regioni turche devastate dal sisma “purtroppo non sono sufficienti” e ne servono altri. (Geb)