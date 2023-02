Sanremo: Majorino, Salvini ha paura venga affrontato tema intolleranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salvini come sempre ha un po' questa paura che venga affrontato il tema che lui ha fatto crescere, cioè l'aumento dell'intolleranza verso le persone di origine straniera". Lo ha affermato questa mattina il candidato alla presidenza di Regione Lombardia per il centrosinistra, Pierfrancesco Majorino, commentando quanto detto dal vicepremier Matteo Salvini durante un'intervista a Rtl 102.5 durante la quale si è augurato che la presenza della pallavolista della nazionale italiana, Paola Egonu, al festival di Sanremo non sia "per fare una tirata sull'Italia Paese razzista". (Rem)