- Il tasso di disoccupazione nella Repubblica Ceca è salito al 3,9 per cento a gennaio 2023. Lo ha reso noto l’Ufficio del lavoro ceco. A dicembre 2022 il dato era del 3,7 per cento. Il numero assoluto dei disoccupati nel primo mese dell’anno è di 283.059 persone. A gennaio 2022 il tasso di disoccupazione era pari al 3,6 per cento. (Vap)