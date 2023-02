Imprese: Ericsson Mobility Report, il 5G spinge la crescita dei ricavi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova ricerca del gruppo di lavoro dell’Ericsson Mobility Report fornisce dati incoraggianti per gli operatori di tutto il mondo, individuando una correlazione tra l'adozione del 5G e la crescita dei ricavi. La flessione dei ricavi è una sfida per gli operatori di tutto il mondo, che spesso influisce sulle decisioni di investimento nella rete come parte delle strategie di crescita del business, note come "monetizzazione". Un'edizione speciale dell'Ericsson Mobility Report, chiamata Business Review, si concentra su queste opportunità di monetizzazione in ambito 5G. Il rapporto evidenzia un trend positivo di crescita dei ricavi dall'inizio del 2020 nei primi 20 mercati 5G - che rappresentano circa l'85 per cento di tutti gli abbonamenti 5G a livello globale - legato all'aumento della penetrazione degli abbonamenti 5G in questi mercati. Lo studio rivela che modelli di tariffe differenziate sono fondamentali per gli operatori, sia per rispondere efficacemente alle esigenze individuali di ogni cliente, sia per continuare a stimolare la crescita dei ricavi a lungo termine, i 20 principali mercati 5G hanno registrato un significativo miglioramento delle prestazioni di rete in seguito all'introduzione dei servizi 5G, dopo un periodo di crescita lenta o nulla, le curve dei ricavi stanno nuovamente puntando verso l'alto nei mercati leader. Ciò è correlato alla crescita della penetrazione degli abbonamenti 5G. Fredrik Jejdling, Executive Vice President e Head of Networks di Ericsson, commenta: "Rispondere alle sfide dei nostri clienti è al centro dei nostri investimenti in Ricerca e Sviluppo e di ogni prodotto che realizziamo. Il legame tra l'adozione del 5G e la crescita dei ricavi nei 20 principali mercati 5G sottolinea che non solo il 5G cambia le carte in tavola, ma che chi lo adotta per primo ne trae vantaggio. L'aspetto particolarmente incoraggiante è che il 5G, pur essendo ancora in una fase relativamente iniziale, sta crescendo rapidamente con casi d'uso iniziali collaudati e un percorso chiaro verso nuovi casi d'uso nel medio e lungo termine". (Rin)