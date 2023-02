Lombardia: Sindacati, il 13 per cento degli over 55 vive in povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 13 per cento degli over 55 (488mila persone) in Lombardia vivono in condizioni di povertà, con un reddito che non arriva a mille euro al mese. Il dato diventa ancora più preoccupante se poi si analizza il dato degli over 75, dove si riscontra che il 14 per cento (più di 100mila persone) vive in una situazione di reclusione autoimposta. È quanto emerge dal report pubblicato da Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Lombardia sulla situazione degli anziani residenti in regione presentato oggi alla Casa della cultura di Milano. (Rem)