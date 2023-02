Farnesina: Cappellacci (FI) su minacce, vicini a Tajani, non si farà intimidire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo vicini ad Antonio, siamo certi che il nostro ministro non si farà intimidire e che queste gesto vile rappresenterà un motivo in più per lui e per tutti noi per proseguire con determinazione l'impegno per la nostra comunità nazionale". Lo afferma Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore di Forza Italia Sardegna in seguito alla lettera minatoria giunta alla Farnesina. "In queste ore esprimo la vicinanza mia e di tutta la squadra azzurra sarda, con l'auspicio – ha concluso Cappellacci – che i responsabili siano presto individuati a assicurati alla giustizia". (Rin)