Piemonte: Fregolent (Azione-Italia Viva), su Asti-Cuneo assistiamo a indegno scaricabarile

- Sulla Asti-Cuneo stiamo assistendo dal governo a un indegno scaricabarile. Lo ha affermato in una nota stampa la senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del Gruppo di Azione- Italia Viva Renew Europe. "Quello che dovrebbe essere la normalità, cioè il completamento di un'opera già approvata e che i cittadini attendono da troppi anni, è diventato un caso solo grazie ai rilievi che abbiamo sollevato. Mancano 5 chilometri per vedere giungere alla fine un'opera essenziale per il territorio piemontese. Ora i ministri passino dalle parole ai fatti", ha concluso. (Rpi)