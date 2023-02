Infrastrutture: Pichetto, da Cipess via libera definitivo a Pedemontana, è opera strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cipess ha dato il via libera al progetto definitivo della Pedemontana piemontese. "Con la firma della delibera nella seduta odierna del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile partiranno i lavori per la costruzione del collegamento Masserano-Ghemme, il cui tracciato unirà Biella all'autostrada A26, consentendo un percorso agevole e veloce verso Novara, Milano e Malpensa". Lo dichiara il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. "L'intervento - prosegue - rientra tra le infrastrutture strategiche prioritarie del Paese. E' un obiettivo importante, dal valore di 384 milioni di euro, che potenzierà in maniera significativa la viabilità e le interconnessioni del territorio piemontese. Ringrazio tutti coloro che hanno portato avanti, per anni, con me questa battaglia. Sono molto soddisfatto", conclude.(Rin)