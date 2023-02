Corea del Sud: strage di Halloween, il parlamento mette in stato d’accusa il ministro dell’Interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Corea del Sud ha votato a favore di una mozione per la messa in stato d’accusa del ministro dell’Interno, Lee Sang-min, in relazione alla strage avvenuta a Seul lo scorso 29 ottobre, quando in occasione delle celebrazioni di Halloween 159 persone rimasero uccise dalla calca nel distretto di Itaewon. La mozione è passata con il voto favorevole di 179 deputati su 300 e quello contrario di 109. La commissione Giustizia dovrà ora valutare la legittimità del procedimento prima di trasmettere la mozione alla Corte costituzionale, che deciderà se avviare il processo nei confronti del ministro. L’intero procedimento potrebbe durare fino a sei mesi. La messa in stato d’accusa è stata promossa dal Partito democratico e da altre forze di opposizione, secondo le quali Lee è responsabile della intempestiva e insufficiente risposta all’emergenza. (segue) (Git)